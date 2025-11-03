Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с государственным визитом
Король Испании Филипп VI посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Монарх прибудет в страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит продлится 10-13 ноября.
«Это первый государственный визит короля... в Китай с момента его вступления на престол (в 2014 году. - НСН), а также первый визит испанского короля в Китай за 18 лет», - подчеркнула Мао Нин.
В ходе поездки монарх встретится с Си Цзиньпином, премьером Госсовета Китая Ли Цяном, главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Как ожидается, стороны будут обсуждать двусторонние отношения и представляющие общий интерес международные и региональные вопросы.
Ранее стало известно, что делегация палаты представителей США посетит КНР впервые с 2019 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая
- В МВД назвали регионы с наибольшим числом ДТП с СИМ
- В ХАМАС выразили готовность сложить тяжелое оружие
- Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с государственным визитом
- Более 2500 автомобилей ожидают выезда из Белоруссии в Польшу
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четверо
- В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита
- Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk
- Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru