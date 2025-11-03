Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с государственным визитом

Король Испании Филипп VI посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Монарх прибудет в страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит продлится 10-13 ноября.

«Это первый государственный визит короля... в Китай с момента его вступления на престол (в 2014 году. - НСН), а также первый визит испанского короля в Китай за 18 лет», - подчеркнула Мао Нин.

В ходе поездки монарх встретится с Си Цзиньпином, премьером Госсовета Китая Ли Цяном, главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Как ожидается, стороны будут обсуждать двусторонние отношения и представляющие общий интерес международные и региональные вопросы.

Ранее стало известно, что делегация палаты представителей США посетит КНР впервые с 2019 года.

