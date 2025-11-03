Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая

Россия работает над отменой виз для граждан Китая. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств.

Россияне скупают билеты в КНР из-за безвиза

«Мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР», - отметил глава российского правительства.

Соответствующая работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Китай решил ввести на год пробный безвизовый режим для туристов из РФ для дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Россиянам, имеющим обычные паспорта, будет доступен безвиз сроком до 30 суток.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинБезвизовый РежимКитайРоссия

