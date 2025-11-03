Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая

Российские силы ПВО минувшей ночью сбили 64 дрона ВСУ над регионами РФ Президент США Трамп заявил, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта за пару месяцев Страны ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей сутки Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов Приход зимы в Центральную Россию ожидается в середине ноября