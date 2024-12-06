«Я им разрешаю!»: Сокуров съязвил на тему проката Минкультом эротических фильмов

Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения СМИ о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов, заявил НСН, что между эротическими и порнографическими фильмами есть большая разница.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на реестр прокатных удостоверений фильмов сообщили, что Минкульт одобрил показ эротических картин в онлайн-кинотеатрах. Отмечалось, что 48 эротических фильмов получили удостоверения на показы. На сайте Минкульта в реестре прокатных удостоверений фильмов можно найти ряд картин очевидно эротического характера, которые разрешены ведомством к «прокату другими техническими способами».