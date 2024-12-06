«Я им разрешаю!»: Сокуров съязвил на тему проката Минкультом эротических фильмов

Александр Сокуров в эфире НСН вспомнил, как Минкульт РФ «закрывал» его фильмы и отметил, что «разрешает» министерству «показывать все». 

Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения СМИ о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов, заявил НСН, что между эротическими и порнографическими фильмами есть большая разница.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на реестр прокатных удостоверений фильмов сообщили, что Минкульт одобрил показ эротических картин в онлайн-кинотеатрах. Отмечалось, что 48 эротических фильмов получили удостоверения на показы. На сайте Минкульта в реестре прокатных удостоверений фильмов можно найти ряд картин очевидно эротического характера, которые разрешены ведомством к «прокату другими техническими способами».

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«Эротические фильмы – это не порнографические, это большая разница. Я разрешаю Минкульту все разрешать! И порнографические, и не порнографические. Минкульт закрывает мои фильмы, а я, со своей стороны, разрешаю Минкульту все показывать. Пусть все показывают!» - съёрничал Сокуров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН уже пообещала проверить информацию о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов. По ее мнению, информация может быть фейком.

В середине октября прошлого года Александр Сокуров заявил, что Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». До этого режиссер рассказывал, что министерство запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве. Тогда же он допустил, что за этим последует отказ в выдаче картине прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее».

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Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно летом 2022 года. Весной того же года Сокуров отказался везти фильм на Каннский фестиваль, несмотря на приглашение организаторов.

В августе этого года Сокуров сообщил НСН, что Минкульт запретил показ его фильма «Солнце» без объяснения причин. Тогда режиссер напомнил, что за фильм «Солнце» он в свое время получал государственную премию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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