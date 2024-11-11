Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

При этом неизвестно, выйдет ли фильм о Трампе в российских онлайн-кинотеатрах, так как для показа на стримингах прокатное удостоверение не требуется.

Ранее сообщалось, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» должен был выйти в российский прокат 14 ноября. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отмечала, что больших сборов у картины не будет: фильм привлечет лишь тех, кто хоть как-то интересуется международной политикой, передает «Радиоточка НСН».

