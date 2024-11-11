Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России
Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси о молодости избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не выйдет в кинотеатрах России, поскольку не получил прокатное удостоверение, сообщили в пресс-службе проекта.
Там также сообщили об отмене показа фильма для прессы, который был запланирован на 12 ноября. Причина отказа в получении прокатного удостоверения не уточняется.
При этом неизвестно, выйдет ли фильм о Трампе в российских онлайн-кинотеатрах, так как для показа на стримингах прокатное удостоверение не требуется.
Ранее сообщалось, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» должен был выйти в российский прокат 14 ноября. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отмечала, что больших сборов у картины не будет: фильм привлечет лишь тех, кто хоть как-то интересуется международной политикой, передает «Радиоточка НСН».
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