Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси о молодости избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не выйдет в кинотеатрах России, поскольку не получил прокатное удостоверение, сообщили в пресс-службе проекта.

Там также сообщили об отмене показа фильма для прессы, который был запланирован на 12 ноября. Причина отказа в получении прокатного удостоверения не уточняется.

Фильм «Любовь Советского Союза» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ за выходные

При этом неизвестно, выйдет ли фильм о Трампе в российских онлайн-кинотеатрах, так как для показа на стримингах прокатное удостоверение не требуется.

Ранее сообщалось, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» должен был выйти в российский прокат 14 ноября. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отмечала, что больших сборов у картины не будет: фильм привлечет лишь тех, кто хоть как-то интересуется международной политикой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампРоссияФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры