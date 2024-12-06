«Фейк или безобразие»: Драпеко пообещала разобраться с Минкультом насчет эротических фильмов

Эротические фильмы могут быть для личного просмотра и не должны появляться в публичном информационном пространстве, отметила в эфире НСН депутат Елена Драпеко. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН заявила, что проверит информацию о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на реестр прокатных удостоверений фильмов сообщили, что Минкульт одобрил показ эротических картин в онлайн-кинотеатрах. Отмечалось, что 48 фильмов для взрослых получили удостоверения. Среди них: «Жгучие милфы», «Как соблазнить босса», «Ненасытные молодые киски» и другие. На сайте Минкульта в реестре прокатных удостоверений фильмов можно найти ряд картин очевидно эротического характера, которые разрешены ведомством к «прокату другими техническими способами».

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«Я думаю, что это фейк. Я обязательно позвоню в министерство и выясню. Если это так, то это безобразие. Я об этом сегодня узнала от СМИ и обязательно задам вопрос профильному департаменту Минкультуры. Потому что прокатные удостоверения выдаются, как правило, на прокат в публичном информационном пространстве. А эротические произведения - это для личного просмотра и не должны появляться в публичном информационном пространстве», - сказала Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сообщения СМИ о выдаче 48 прокатных удостоверений на эротические фильмы, заявил, что в Минкульте «нет места извращенцам», одобрившим показ таких картин в онлайн-кинотеатрах. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что такие люди должны либо уволиться, либо исправиться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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