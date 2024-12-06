«Фейк или безобразие»: Драпеко пообещала разобраться с Минкультом насчет эротических фильмов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН заявила, что проверит информацию о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на реестр прокатных удостоверений фильмов сообщили, что Минкульт одобрил показ эротических картин в онлайн-кинотеатрах. Отмечалось, что 48 фильмов для взрослых получили удостоверения. Среди них: «Жгучие милфы», «Как соблазнить босса», «Ненасытные молодые киски» и другие. На сайте Минкульта в реестре прокатных удостоверений фильмов можно найти ряд картин очевидно эротического характера, которые разрешены ведомством к «прокату другими техническими способами».