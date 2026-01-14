Театровед, театральный критик Борис Любимов рассказал НСН, что ушедший сегодня из жизни заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был зажигательным актером, обладающий даром организатора театрального дела.

«Я увидел Игоря в его дипломном спектакле, еще студентом четвертого курса. Очень хороший был курс, которым руководил замечательный педагог Школы-студии МХАТ Виктор Манюков. И, конечно, выделялся Игорь не только ростом и своеобразной внешностью, но и обаянием и мгновенной реакцией на происходящее и на сцене, и в жизни. Не назовешь его конферансье, но ничего смешнее, чем то, что он делал в капустниках, нет. В такой трагический, драматический день хочется вспомнить, какой он был веселый, озорной, никогда не переходивший грани хулиганства, но озорство в нем было несомненное, и это передавалось его партнерам и зрителям», - рассказал Любимов.

Помимо актерского таланта Золотовицкий обладал и даром организатора театрального дела.

«Бывает, что человек может быть талантливым актером и прекрасным педагогом, но организатором никаким. А у Игоря, несомненно, был этот дар. Он школу-студию возглавил с 2013-го года и руководил ею в непростой период между 2013-ым и 2026-ым годом, в том числе во время ковида. Он во всем показывал себя прекрасным организатором. Не случайно он был одним из руководителей и Дома актера. Так что это очень заметная фигура не только в масштабах Художественного театра, Школы-студии МХАТ, но и в кинематографе, на телевидении, в общественной жизни Москвы. МХАТ этот задор потерял с его уходом», - считает собеседник НСН.

