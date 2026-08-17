Новым «Пиратам Карибского моря» с Джонни Деппом предрекли оглушительный успех
Джонни Депп настолько прекрасно попал в роль Джека Воробья, что его возвращение во франшизу «Пиратов Карибского моря» обеспечит ей невообразимый успех, сказал НСН Давид Шнейдеров.
«Пираты Карибского моря» — хорошая, прочно себя зарекомендовавшая коммерческая франшиза, главный герой которой ассоциируется только с Джонни Деппом, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Джонни Депп ведёт переговоры об участии в шестой части «Пиратов Карибского моря», пишет Deadline. Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья, однако его персонаж не станет главным героем нового фильма. Основное внимание в шестой части планируют уделить персонажу, которого сыграет актриса Марго Робби, а Воробей может стать второстепенным героем. Шнейдеров предрёк новым «Пиратам» успех по аналогии с «Человеком-пауком».
«Франшизы — довольно долгоиграющие истории сами по себе. Есть фильмы, которые требуют продолжения. После того как вышли первые "Пираты Карибского моря", они оказались очень успешными, а Джонни Депп прекрасно попал в роль Джека Воробья. Фильмы прекрасно проходили в кинотеатрах, с большим успехом продавались на носителях. Я думаю, что "Пиратов Карибского моря" ждёт тот же успех, что и нового "Человека‑паука", который благодаря фанатам сорвал огромную кассу буквально в первую неделю проката. Марго Робби — хорошая актриса. Думаю, она составит отличную компанию Джонни Деппу. У всех фанатов "Пиратов Карибского моря" Джек Воробей ассоциируется только с Джонни Деппом. Это одно и то же. Это хорошая, прочно себя зарекомендовавшая коммерческая франшиза. Люди знают, что в кинотеатре они увидят достойное зрелище, захватывающий сюжет, острые приключения, красивых девушек и потрясающего героя в лице Джонни Деппа», — сказал собеседник НСН.
Ранее Шнейдеров объяснил в интервью НСН, почему голливудские блокбастеры бьют рекорды летом в то время, как российские прокатчики жалуются на низкие сборы в это время года.
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