Билеты в кинотеатры РФ не будут дорожать

Сети кинотеатров в России не намерены увеличивать цены на билеты после возобновления работы, при этом средняя стоимость посещения станет несколько ниже. Об этом заявил на пресс-конференции НСН глава Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин. Он пояснил, что удешевление вызвано переориентированием зрителей на утренние и дневные сеансы.

Как подчеркнул Васясин, предпосылок для подорожания билетов вообще не просматривается в связи с непростой ситуацией в экономике на фоне пандемии коронавируса.