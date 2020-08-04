Билеты в кинотеатры РФ не будут дорожать

Сети кинотеатров в России не намерены увеличивать цены на билеты после возобновления работы, при этом средняя стоимость посещения станет несколько ниже. Об этом заявил на пресс-конференции НСН глава Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин. Он пояснил, что удешевление вызвано переориентированием зрителей на утренние и дневные сеансы.

Как подчеркнул Васясин, предпосылок для подорожания билетов вообще не просматривается в связи с непростой ситуацией в экономике на фоне пандемии коронавируса.

Российские фильмы провалились в первый уик-энд после открытия кинотеатров

По его словам, в данный момент главная цель – в принципе вернуть зрителей в кинотеатры.

По данным Васясина, в Объединенной сети кинотеатров в первые дни поле открытия средняя цена билета снизилась на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кинодеятель также подчеркнул, что зрители обязаны носить маски, хотя бы в фойе. Кроме того, он сообщи, что кинотеатры в России во время карантинного простоя потеряли 30 миллиардов рублей в виде упущенной выгоды.

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