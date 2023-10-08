Бежать и бояться? Российские артисты отреагировали на войну в Израиле

Российские артисты переживают атаки ХАМАС на Израиль в бомбоубежище, собираются покидать землю обетованную и вообще отказываются от запланированных концертов в Тель-Авиве.



Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и супругом оказались в бомбоубежище в Израиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, Глюкоза вместе с семьей полетела в Израиль на концерт американского певца Бруно Марса.

«В итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище», - отметила Собчак.

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Российские артисты, оказавшиеся в Израиле, рассказали о личных проблемах, возникших на фоне противостояния еврейского государства и ХАМАС.

Глюкоза провела время атак воющих сторон в бомбоубежище. На фото в Telegram-канале она запечатлена с подростками в комнате, напоминающей склад. В воскресенье днем певица опубликовала видео, в котором поблагодарила поклонников, волновавшихся за нее, и показала мирную улицу Тель-Авива.

«Вот, мы вышли на улицу. Сегодня все намного спокойнее. Вот, люди сидят в кафе, кто-то куда-то едет. Мы в Тель-Авиве, и здесь все нормально. Вышли немножко продышаться», - сказала Глюкоза в официальном Telegram-канале и еще раз поблагодарила поклонников, которые переживали за ее судьбу в Израиле.

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После обстрелов со стороны сектора Газа российские исполнители, которые планировали концерты в Израиле, решили их отменить. В том числе лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Выступление было намечено в Тель-Авиве 28 октября. После его отмены новой даты пока не назначено.

Семья артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и вовсе приняла решение переехать из Израиля.

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Максим Галкин назвал обстановку в Израиле тяжелой. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, они проснулись утром 7 октября от сирен.

СМИ со ссылкой на друзей певицы Аллы Пугачевой пишут, что Алла с семьей в ближайшие дни приедут из Израиля в Латвию.

Также известно о том, что в Израиле проживают признанные в РФ иноагентами: юморист Семен Слепаков, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Также в землю обетованную перебрались из России актер Анатолий Белый, режиссер Тимур Бекмамбетов, основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Израильское гражданство, как выяснилось, имеет Ксения Собчак и подал документы на его получение рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ). Они не отреагировали на события в Израиле.

Ранее, 7 октября, боевики палестинской организации ХАМАС атаковали Израиль и нанесли по его городам массированный ракетный удар. Погибли более 300 человек, свыше 1,8 тысячи пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».






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ФОТО: https://t.me/glukozamusic
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