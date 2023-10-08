Бежать и бояться? Российские артисты отреагировали на войну в Израиле

Максим Галкин назвал обстановку в Израиле тяжелой. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, они проснулись утром 7 октября от сирен.

СМИ со ссылкой на друзей певицы Аллы Пугачевой пишут, что Алла с семьей в ближайшие дни приедут из Израиля в Латвию.

Также известно о том, что в Израиле проживают признанные в РФ иноагентами: юморист Семен Слепаков, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Также в землю обетованную перебрались из России актер Анатолий Белый, режиссер Тимур Бекмамбетов, основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Израильское гражданство, как выяснилось, имеет Ксения Собчак и подал документы на его получение рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ). Они не отреагировали на события в Израиле.

Ранее, 7 октября, боевики палестинской организации ХАМАС атаковали Израиль и нанесли по его городам массированный ракетный удар. Погибли более 300 человек, свыше 1,8 тысячи пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

















