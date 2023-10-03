Музыканты ДДТ и «Сплина» основали группу «Год кита»

Бас-гитарист и барабанщик группы ДДТ Роман Невелев и Атем Мамай основали вместе с гитаристом «Сплина» Вадимом Сергеевым группу «Год кита». Вокалистом проекта стал Илья Ильин, лидер команды ИliNDAY. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.

Коллектив уже представил два первых сингла — «Хвостами комет» и «Куда».

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина призналась НСН, что уже много лет обижена на лидера ДДТ Юрия Шевчука за то, что он «обматерил ее коллектив со сцены». Она объяснила, что они должны были выступать с группой ДДТ на одной сцене, но Шевчук обиделся, что должен «разогревать» поп-группу. «Поэтому Шевчук для меня – закрытая тема», - передает «Радиоточка НСН» ее слова.

