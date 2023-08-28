В Таллине отменили концерт Максима Галкина

В Таллине отменили концерт Максима Галкина (признан иноагентом), запланированный на 15 сентября. Об этом говорится в сообщении площадки Alexela, где должно было состояться мероприятие.

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Организаторы не уточнили, по какой именно причине отменен концерт юмориста. Планировалось, что Галкин представит свою новую программу.

Ранее стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ТаллинЭстонияМаксим Галкин

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