В Таллине отменили концерт Максима Галкина
28 августа 202316:30
В Таллине отменили концерт Максима Галкина (признан иноагентом), запланированный на 15 сентября. Об этом говорится в сообщении площадки Alexela, где должно было состояться мероприятие.
Организаторы не уточнили, по какой именно причине отменен концерт юмориста. Планировалось, что Галкин представит свою новую программу.
Ранее стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru