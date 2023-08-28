В Таллине отменили концерт Максима Галкина

Организаторы не уточнили, по какой именно причине отменен концерт юмориста. Планировалось, что Галкин представит свою новую программу.

Ранее стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

