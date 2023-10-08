В Секторе Газа число погибших выросло до 313

Свыше 2 тыс. жителей Афганистана погибли, более 9 тыс. пострадали в результате разрушительного землетрясения Число жертв ударов Израиля по сектору Газа достигло 256 Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов второй раз защитил титул чемпиона мира в легком весе «НАШЕ Радио» приглашает на юбилейный концерт в Москве