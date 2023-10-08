В Секторе Газа число погибших выросло до 313
8 октября 202311:38
В результате ударов Армии Израиля по Сектору ГАза число погибших выросло до 313 человек, количество пострадавших составляет 1990 человек. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины.
«На данный момент в секторе Газа погибло 313 человек, 1990 были ранены», – цитирует РИА Новости сообщение коллег.
Ранее минздрава Палестины сообщал, что в секторе Газа погибли 232 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru