В Секторе Газа число погибших выросло до 313

В результате ударов Армии Израиля по Сектору ГАза число погибших выросло до 313 человек, количество пострадавших составляет 1990 человек. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины.

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«На данный момент в секторе Газа погибло 313 человек, 1990 были ранены», – цитирует РИА Новости сообщение коллег.

Ранее минздрава Палестины сообщал, что в секторе Газа погибли 232 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: YouTube
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