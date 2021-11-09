Без революций. Филологи поспорили о новых правилах орфографии

«Язык вбирал и продолжает вбирать новые понятия, появляются неологизмы и так далее. Жизнь настолько бурно изменилась, и появилось такое количество новых слов, что, наверное, действительно требуется вводить какие-то новые нормативы правописания новых понятий и терминов. Так что в этом смысле это вполне разумная и необходимая инициатива», — отметила Прохорова, добавив, что изменения в русском языке — это «тонкие вещи», и здесь надо избежать крайностей.

Категорически не понравилась идея Минпросвещеия РФ кандидату филологических наук, доценту кафедры иностранных языков Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Павлу Бородину. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что в России растет уже второе поколение безграмотных людей, и искажать русский язык «заборной орфографией» сейчас нельзя.

Он напомнил о расколе в обществе в результате послереволюционной реформы орфографии и обрыве культурной традиции.

«Ни в коем случае. Избавь Бог нас всех от этого. Такие вещи приводят к серьезному негативному влиянию на передачу культурной традиции. Вспомните послереволюционную реформу орфографии, — многие писатели и эмигранты отказались ей пользоваться, Бунин ее открыто ненавидел, называл «заборной», говорил, что никогда и ни за что не будет писать по-новому, свое слово сдержал и до смерти в 1953 году писал по-старому», — напомнил Бородин, преподаватель с 30-летним стажем.

Бородин полагает, что сейчас не время что-то менять в языке, когда и нынешние-то правила не каждому по плечу.

«Сейчас, когда сплошной разброд и шатания, у нас растет уже второе поколение людей, которые не владеют языком… У нас люди 40+ не в состоянии различить глаголы «одеть» и «надеть», и не знают, где писать «ться» и «тся», хотя это можно объяснить дошкольнику. И если мы еще сейчас что-то менять начнем…», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Вместе с тем известный российский филолог, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов успокоил всех ценителей русской словесности, что никаких революций, реформ или пересмотра исключений в новом своде правил не предполагается. По его словам, новые слова давно стали предметом внимания лингвистов и здесь настала пора поставить точку.

«Никто не предлагает писать «стеклянный», «оловянный», «деревянный» с одной «н», «парашют» с буквой «у» и так далее. Речь идёт о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия», — пояснил эксперт в беседе с RT.

