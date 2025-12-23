В Крыму не будут вводить туристический налог и курортный сбор

Туристический налог и курортный сбор не будут вводить в Крыму. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем», - указал руководитель республики.

По словам Аксенова, в регионе сочли курортный сбор избыточной административной мерой, которая принесет относительно немного денег. Как отметил глава Крыма, «не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим», а с точки зрения администрирования налога регион потратил бы сопоставимые с полученными суммы.

Между тем стало известно, что с 1 января туристический налог для гостиничного бизнеса введут в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени.

