Минпросвещения хочет обновить правила русского языка

Как отмечает РИА Новости, речь идет о дополнении существующих правил в соответствии с современными реалиями русского языка.

Авторы документа указывают, что сейчас русский язык базируется на правилах, утвержденных еще в 1956 году, а с тех пор появились новые слова и словесные конструкции, а также нашлись неточности, которые следует устранить.

В середине октября Владимир Путин заявил, что приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык, который «является объединяющей силой и скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

