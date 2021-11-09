Минпросвещения хочет обновить правила русского языка

Минпросвещения РФ подготовило проект, предполагающий дополнение правил орфографии и пунктуации в русском языке.

Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Путин посоветовал трудовым мигрантам выучить русский язык

Как отмечает РИА Новости, речь идет о дополнении существующих правил в соответствии с современными реалиями русского языка.

Авторы документа указывают, что сейчас русский язык базируется на правилах, утвержденных еще в 1956 году, а с тех пор появились новые слова и словесные конструкции, а также нашлись неточности, которые следует устранить.

В середине октября Владимир Путин заявил, что приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык, который «является объединяющей силой и скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинпросветРусский Язык
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