Филолог разгромил идею Минпросвещения дополнить русский язык «киллером» и «дилером»
В России растет уже второе поколение безграмотных людей, и искажать русский язык «заборной орфографией» сейчас нельзя, сказал НСН Павел Бородин.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Павел Бородин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил категорически против идеи Минпросвещения актуализировать правила русского языка.
В ведомстве подготовили соответствующий проект, в частности отметив, что сегодня русский язык базируется на правилах орфографии и пунктуации, утвержденных еще в 1956 году, а с тех пор появилось много новых слов, написание которых не регламентировано, – например, дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер и каршеринг.
«Ни в коем случае. Избавь Бог нас всех от этого. Такие вещи приводят к серьезному негативному влиянию на передачу культурной традиции. Вспомните послереволюционную реформу орфографии, - многие писатели и эмигранты отказались ей пользоваться, Бунин ее открыто ненавидел, называл «заборной», говорил, что никогда и ни за что не будет писать по-новому, свое слово сдержал и до смерти в 1953 году писал по-старому», - сказал Бородин.
По его мнению, русский язык переживет грядущие перемены, но сейчас никаких «резких телодвижений» делать не надо.
«Конечно, русский язык и не такое переживал. Например, в конце 18 века у нас была ситуация двух языков и двух культур в одной стране – дворяне, говорящие по-французски, и крестьяне, говорившие на местных диалектах. Пережить мы это переживем, вопрос – каковы будут потери, какой ценой. Чего ради затевать это сейчас? У нас что, проблема? Ни за что! Я категорически против как преподаватель с 30-летним стажем, и знаю, что не я один. Авторитетные люди подтвердят мои слова. Вот именно сейчас никаких резких телодвижений делать нельзя», - подчеркнул филолог.
При этом Бородин посетовал, что в России растет уже второе поколение безграмотных людей.
«Сейчас, когда сплошной разброд и шатания, у нас растет уже второе поколение людей, которые не владеют языком. А язык – это мышление, это две стороны одной медали. Человек, который плохо владеет родным языком, он не просто производит впечатление слабоумного, он таковым является. У нас люди 40+ не в состоянии различить глаголы «одеть» и «надеть», и не знают, где писать «ться» и «тся», хотя это можно объяснить дошкольнику. И если мы еще сейчас что-то менять начнем…», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По мнению авторов проекта Минпросвещения, за более чем 60 лет в формулировках правил русского языка обнаружились существенные неточности, которые надо исправить. В частности, появились языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова, такие как мини, миди, видео, аудио, медиа. В старых правилах не уточняется, как их писать со следующей частью слова - через дефис или слитно, отмечает РИА Новости.
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