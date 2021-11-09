Филолог разгромил идею Минпросвещения дополнить русский язык «киллером» и «дилером»

«Ни в коем случае. Избавь Бог нас всех от этого. Такие вещи приводят к серьезному негативному влиянию на передачу культурной традиции. Вспомните послереволюционную реформу орфографии, - многие писатели и эмигранты отказались ей пользоваться, Бунин ее открыто ненавидел, называл «заборной», говорил, что никогда и ни за что не будет писать по-новому, свое слово сдержал и до смерти в 1953 году писал по-старому», - сказал Бородин.

По его мнению, русский язык переживет грядущие перемены, но сейчас никаких «резких телодвижений» делать не надо.

«Конечно, русский язык и не такое переживал. Например, в конце 18 века у нас была ситуация двух языков и двух культур в одной стране – дворяне, говорящие по-французски, и крестьяне, говорившие на местных диалектах. Пережить мы это переживем, вопрос – каковы будут потери, какой ценой. Чего ради затевать это сейчас? У нас что, проблема? Ни за что! Я категорически против как преподаватель с 30-летним стажем, и знаю, что не я один. Авторитетные люди подтвердят мои слова. Вот именно сейчас никаких резких телодвижений делать нельзя», - подчеркнул филолог.

При этом Бородин посетовал, что в России растет уже второе поколение безграмотных людей.