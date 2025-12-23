Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
Россия и США провели новый раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что стороны имели возможность обсудить всю повестку дня на достаточно серьёзном и глубоком уровне, «есть отдельные темы, где продвижение фиксируется».
«Но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше», - подчеркнул Рябков.
Дипломат также добавил, что следующий раунд переговоров, ориентировочно, запланирован на начало весны.
Ранее Рябков заявил, что нормализация отношений России и США потребует немало времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
