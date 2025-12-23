Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей

Он отметил, что стороны имели возможность обсудить всю повестку дня на достаточно серьёзном и глубоком уровне, «есть отдельные темы, где продвижение фиксируется».

«Но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше», - подчеркнул Рябков.

Дипломат также добавил, что следующий раунд переговоров, ориентировочно, запланирован на начало весны.

Ранее Рябков заявил, что нормализация отношений России и США потребует немало времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



