Ирина Прохорова призвала добавить неологизмы в русский язык

«Разумное решение периодически пересматривать нормы языка, особенно учитывая, что в постсоветской действительности, начиная с 1990-х годов, у нас идет лингвистическая революция. Язык вбирал и продолжает вбирать новые понятия, появляются неологизмы и так далее. Жизнь настолько бурно изменилась, и появилось такое количество новых слов, что, наверное, действительно требуется вводить какие-то новые нормативы правописания новых понятий и терминов. Так что в этом смысле это вполне разумная и необходимая инициатива», - сказала Прохорова.

При этом она отметила, что изменения в русском языке - это «тонкие вещи», и здесь надо избежать крайностей.

«Это тонкие вещи. Язык постоянно меняется, существуют разговорные практики и принципы, и существуют литературные нормативы. Здесь плохи две крайности – попытка ввести очень жесткие негибкие нормативы, а с другой стороны – не пытаться подумать и найти какую-то норму. Масса новых понятий уже сами «обкатались» в журналистике и в литературе, и здесь будет консенсус, как правильно писать какие-то названия. Язык – это вечно движущаяся мишень, и с ним всегда большие проблемы, потому что он не стоит на месте. Это всегда сложная и интересная задача, каким образом нормировать язык. Периодически в этом есть потребность, ведь детей в школе надо учить, как писать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».