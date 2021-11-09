Ирина Прохорова призвала добавить неологизмы в русский язык

С 1990-х годов русский язык бурно вбирает в себя новые слова, понятия и неологизмы, для которых нудны новые нормы правописания, сказала НСН Ирина Прохорова.

Идея Минпросвещения внести изменения в правила русского языка из-за появления там новых слов является разумной и своевременной, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова.

Ранее стало известно о проекте ведомства, предполагающем актуализацию правил орфографии и пунктуации русского языка. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Филолог разгромил идею Минпросвещения дополнить русский язык «киллером» и «дилером»

«Разумное решение периодически пересматривать нормы языка, особенно учитывая, что в постсоветской действительности, начиная с 1990-х годов, у нас идет лингвистическая революция. Язык вбирал и продолжает вбирать новые понятия, появляются неологизмы и так далее. Жизнь настолько бурно изменилась, и появилось такое количество новых слов, что, наверное, действительно требуется вводить какие-то новые нормативы правописания новых понятий и терминов. Так что в этом смысле это вполне разумная и необходимая инициатива», - сказала Прохорова.

При этом она отметила, что изменения в русском языке - это «тонкие вещи», и здесь надо избежать крайностей.

«Это тонкие вещи. Язык постоянно меняется, существуют разговорные практики и принципы, и существуют литературные нормативы. Здесь плохи две крайности – попытка ввести очень жесткие негибкие нормативы, а с другой стороны – не пытаться подумать и найти какую-то норму. Масса новых понятий уже сами «обкатались» в журналистике и в литературе, и здесь будет консенсус, как правильно писать какие-то названия. Язык – это вечно движущаяся мишень, и с ним всегда большие проблемы, потому что он не стоит на месте. Это всегда сложная и интересная задача, каким образом нормировать язык. Периодически в этом есть потребность, ведь детей в школе надо учить, как писать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Минпросвещения хочет обновить правила русского языка

Со своей стороны, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Павел Бородин сказал НСН, что категорически против идеи Минпросвещения. Он, в частности, напомнил о временах писателя Ивана Бунина, который открыто критиковал «заборную орфографию».

По данным РИА Новости, в Минпросвещения указывают на то, что сегодня русский язык базируется на правилах орфографии и пунктуации, утвержденных еще в 1956 году. При этом с тех пор появилось много новых слов, написание которых не регламентировано. В их числе упомянуты дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер и каршеринг.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пятаков
ТЕГИ:МинпросветЛитератураРусский Язык
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