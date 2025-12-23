АТОР: Китайские туристы «спасли» провальный въездной турпоток в 2025 году
Введение безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией стало приятных сюрпризом для въездного туризма, заявила в пресс-центре НСН Майя Ломидзе.
Въездной турпоток в Россию либо снижался, либо стагнировал на протяжении III кварталов 2025 года, однако введение безвизового режима с Китаем подстегнуло рост въездного туризма в IV квартале года, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Въездной туризм в Россию снижался весь год. Прогнозы были очень радужные: индустрия ожидала рост турпотока на 10-20%. Но эти прогнозы не сбылись. На протяжении III кварталов спрос либо снижался, либо стагнировал. На это повлиял целый ряд факторов. До конца сентября мы ожидали снижения практически по всем направлениям, но ситуация переломила новость о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией. Это стало приятным сюрпризом. Уже во второй половине последнего квартала этого года въездной турпоток вырос. Понятно, что за оставшиеся до конца года полтора месяца турпоток не мог быть увеличен до такой степени, чтобы переломить тенденцию всего года. По предварительной оценке, въездной туристический поток либо останется на уровне прошлого года, либо вырастет в небольшой динамике (+4-5%). Эта динамика достигается за счет китайских туристов», — сказала собеседница НСН.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что если Кипр будет делать визы россиянам за две-три недели, турпоток вырастет, несмотря на логистические сложности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Единый ID пользователя признали шагом к запрету зарубежных сервисов
- АТОР: Турпоток в Крым за год вырос почти на 70%
- Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя
- «Смело требуйте»: Россиянам рассказали, как выгодно рефинансировать ипотеку
- Глава АТОР назвала факторы, от которых зависит внутренний туризм в 2026 году
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
- Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
- АТОР: Китайские туристы «спасли» провальный въездной турпоток в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru