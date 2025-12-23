Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря

Показы балета Петра Чайковского «Щелкунчик» пройдут в преддверии Нового года в кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

«Главный балет сезона на больших экранах 30 и 31 декабря увидят зрители 300 кинотеатров России, Узбекистана и Беларуси», - отмечается в сообщении.

Легендарный балет в постановке Юрия Григоровича покажут на Исторической сцене Большого, в кинотеатрах в РФ и на отдельных арт-площадках Узбекистана и Белоруссии.

Как отметили в театре, главные партии в спектакле исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Дирижером выступит Валерий Гергиев.

В январе 2025 года зрители смогли посмотреть запись «Щелкунчика» в официальном сообществе Большого театра в соцсети «ВКонтакте», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

