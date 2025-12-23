«Все зависит от банка, в котором оформлен кредит. Некоторые банки сами предлагают рефинансировать, если видят, что у клиента хорошая кредитная история, не было пропусков. Ставки падают, поэтому заемщик может уйти к другому банку. Некоторые банки сами ничего не предлагают. Я рекомендую обращаться самим. В этом есть смысл, если разница ставки составляет хотя бы 2%. Если вы брали под 20%, а вам предлагают 18% - это уже выгодно. Смело идите и требуйте. Сейчас многие банки уже предлагают 14%, а совсем недавно было 24%. Новых клиентов на ипотеку не так много все равно, поэтому банку выгоднее заниматься рефинансированием. В этом случае банку не надо проверять документы, не нужно выбирать квартиру и так далее. Для банка это тоже менее затратно», - объяснила она.

По ее словам, если банк отказывает, можно пойти в другие банки, но здесь придется договариваться.

«Если банк отказывает, идите в другие банки, но речь идет о клиентах, у которых есть подтверждение доходов и не было просрочки. Вам с ипотечной историей будет рад любой банк. Вы клиент, который подтвердил, что может платить кредит под 20%. Если кредитная история испорчена, другие банки точно не дадут, свой тоже может отказать. Есть техническая сложность: старый банк может не соглашаться, просить погасить задолженность до снятия залога, а новый банк не может дать деньги, если залог не оформлен. Здесь требуется искусство переговоров. В любом случае можно найти компромиссы, лучше попробовать, за клиента это делать никто не будет», - добавила Радченко.

