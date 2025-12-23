«Смело требуйте»: Россиянам рассказали, как выгодно рефинансировать ипотеку
Ирина Радченко заявила НСН, что есть смысл рефинансировать ипотеку, если разница ставки составляет хотя бы 2%.
Если банк отказывается рефинансировать ипотеку добросовестному заемщику, клиент может обратиться в любой другой банк, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Россияне стали активно обращаться в банки за рефинансированием ипотеки, пишут «Известия». Отдельные игроки видят семикратный рост спроса на эту услугу. Заемщики стремятся заменить оформленные в период высоких ставок кредиты на новые. Механизм становится всё актуальнее по мере снижения ключевой ставки, которая с начала года снизилась с 21 до 16% годовых. Радченко рассказала, кому это выгодно сегодня.
«Все зависит от банка, в котором оформлен кредит. Некоторые банки сами предлагают рефинансировать, если видят, что у клиента хорошая кредитная история, не было пропусков. Ставки падают, поэтому заемщик может уйти к другому банку. Некоторые банки сами ничего не предлагают. Я рекомендую обращаться самим. В этом есть смысл, если разница ставки составляет хотя бы 2%. Если вы брали под 20%, а вам предлагают 18% - это уже выгодно. Смело идите и требуйте. Сейчас многие банки уже предлагают 14%, а совсем недавно было 24%. Новых клиентов на ипотеку не так много все равно, поэтому банку выгоднее заниматься рефинансированием. В этом случае банку не надо проверять документы, не нужно выбирать квартиру и так далее. Для банка это тоже менее затратно», - объяснила она.
По ее словам, если банк отказывает, можно пойти в другие банки, но здесь придется договариваться.
«Если банк отказывает, идите в другие банки, но речь идет о клиентах, у которых есть подтверждение доходов и не было просрочки. Вам с ипотечной историей будет рад любой банк. Вы клиент, который подтвердил, что может платить кредит под 20%. Если кредитная история испорчена, другие банки точно не дадут, свой тоже может отказать. Есть техническая сложность: старый банк может не соглашаться, просить погасить задолженность до снятия залога, а новый банк не может дать деньги, если залог не оформлен. Здесь требуется искусство переговоров. В любом случае можно найти компромиссы, лучше попробовать, за клиента это делать никто не будет», - добавила Радченко.
Ранее россиянам объяснили, почему выросли цены на услуги риелторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава АТОР назвала главное туристическое событие России
- Эмираты, Таиланд, Вьетнам: Куда россияне ездили отдыхать в 2025 году
- Единый ID пользователя признали шагом к запрету зарубежных сервисов
- АТОР: Турпоток в Крым за год вырос почти на 70%
- Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя
- «Смело требуйте»: Россиянам рассказали, как выгодно рефинансировать ипотеку
- Глава АТОР назвала факторы, от которых зависит внутренний туризм в 2026 году
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru