«Чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигло своего предела. Дальнейшее повышение цен чревато снижением спроса. Кроме того, на внутреннем рынке стабилизировалась доля организованного туризма. Совокупный объем путешественников приблизился к 80 миллионам за III квартала. К концу года мы ожидаем порядка 90 миллионов. Топ-5 направлений на внутреннем рынке: Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград», — сказала собеседница НСН.

В завершающемся 2025 году туристическая отрасль отметилась появлением свежих трендов. Наблюдается рекордный уровень спроса, при этом предпочтения российских туристов претерпевают существенные изменения. Новаторские подходы к развитию въездного туризма демонстрируют неординарные итоги.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай из-за прямых перелетов и более низкого ценника привлекают российских туристов куда больше, чем Малайзия.

