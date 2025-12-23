Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали в Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму и Калининграде, рассказала НСН Майя Ломидзе.
По итогам года объем внутреннего туризма приблизится к 90 миллионам отдыхающих, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигло своего предела. Дальнейшее повышение цен чревато снижением спроса. Кроме того, на внутреннем рынке стабилизировалась доля организованного туризма. Совокупный объем путешественников приблизился к 80 миллионам за III квартала. К концу года мы ожидаем порядка 90 миллионов. Топ-5 направлений на внутреннем рынке: Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград», — сказала собеседница НСН.
В завершающемся 2025 году туристическая отрасль отметилась появлением свежих трендов. Наблюдается рекордный уровень спроса, при этом предпочтения российских туристов претерпевают существенные изменения. Новаторские подходы к развитию въездного туризма демонстрируют неординарные итоги.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай из-за прямых перелетов и более низкого ценника привлекают российских туристов куда больше, чем Малайзия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Единый ID пользователя признали шагом к запрету зарубежных сервисов
- АТОР: Турпоток в Крым за год вырос почти на 70%
- Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя
- «Смело требуйте»: Россиянам рассказали, как выгодно рефинансировать ипотеку
- Глава АТОР назвала факторы, от которых зависит внутренний туризм в 2026 году
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
- Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
- АТОР: Китайские туристы «спасли» провальный въездной турпоток в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru