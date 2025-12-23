Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
Евросоюз и бывший президент США Джо Байден ответственны за разгоревшийся на Украине конфликт. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
«Евросоюз, Байден, его сторонники виновны в том, что происходит на Украине... Они виноваты в гибели безвинных, пострадавших граждан, именно на их руках кровь людей», - высказал мнение политик.
По словам Володина, виновники ситуации пытаются сохранить свою власть и обвиняют во всем Россию. Как отметил спикер Госдумы, жители Европы оценят работу своих лидеров и «неизбежно произойдут изменения», поскольку выставлять Россию в качестве врага не получится.
Между тем спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в полной мере привержена достижению мира на Украине, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
- Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
- АТОР: Китайские туристы «спасли» провальный въездной турпоток в 2025 году
- Китай, ОАЭ и Оман: Откуда больше всего приезжают туристы в Россию
- В Крыму не будут вводить туристический налог и курортный сбор
- ВС России освободили Прилипку и Андреевку
- Володин: Госдума за год приняла 588 федеральных законов
- Психолог предупредила россиян об опасности эмоционального истощения на отдыхе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru