Евросоюз и бывший президент США Джо Байден ответственны за разгоревшийся на Украине конфликт. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Евросоюз, Байден, его сторонники виновны в том, что происходит на Украине... Они виноваты в гибели безвинных, пострадавших граждан, именно на их руках кровь людей», - высказал мнение политик.

По словам Володина, виновники ситуации пытаются сохранить свою власть и обвиняют во всем Россию. Как отметил спикер Госдумы, жители Европы оценят работу своих лидеров и «неизбежно произойдут изменения», поскольку выставлять Россию в качестве врага не получится.

Между тем спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в полной мере привержена достижению мира на Украине, пишет «Свободная пресса».

