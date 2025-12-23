Глава АТОР назвала факторы, от которых зависит внутренний туризм в 2026 году
Введение новых налогов и рост уже существующих по итогу будут закладываться в финальную цену отдыха внутри страны, сказала в пресс-центре НСН Майя Ломидзе.
Невозможно составлять туристический прогноз на следующий год без понимания, будет открыт город-курорт Анапа или нет, заявила в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«В 2026 году крайне важны будут обстоятельства, которые повлияют на цену. Введение новых налогов и рост уже существующих по итогу будут закладываться в финальную цену. Также на внутренний туризм будет влиять присутствие или отсутствие Анапы, потому что прогноз на следующий год невозможен без понимания, будет курорт работать или нет. Эти два обстоятельства влияют на ландшафт внутреннего туризма в 2026 году», — сказала собеседница НСН.
В завершающемся 2025 году туристическая отрасль отметилась появлением свежих трендов. Наблюдается рекордный уровень спроса, при этом предпочтения российских туристов претерпевают существенные изменения. Новаторские подходы к развитию въездного туризма демонстрируют неординарные итоги.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что раньше отдых за границей в новогодние праздники был дороже, но из-за падения курса доллара он стал доступнее, чем отели в Сочи. Так, за ночь в них можно отдать по 40-50 тысяч рублей.
