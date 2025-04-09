«Без дома, но с мощной школой»: Марина Брусникина о юбилее «Мастерской Брусникина»

Аншлаг на юбилейном спектакле подтвердил, что этот театр для многих людей стал явлением, сказала в эфире НСН вдова Дмитрия Брусникина, признавшись, что не гадает о будущем «Мастерской».

Театр «Мастерская Брусникина» сегодня вынужден работать без дома и без художественного руководителя, но это не мешает ему оставаться особым явлением в театральной жизни Москвы, заявила в интервью НСН режиссер, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина.

Десятилетие «Мастерской Брусникина» отметили накануне спектаклем-концертом режиссера Юрия Квятковского в театральном центре «На Плющихе». Мастерская была создана на основе выпускников курса Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни в 2018 году и бывшего мужем Марины Брусникиной. Она отметила, что аншлаг на юбилейном спектакле говорит сам за себя.

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«Стал ли этот театр явлением? Для очень многих людей это так. Это видно было вчера по залу, я даже поразилась, насколько он был забит битком зрителями, которые пришли на юбилей. Видимо да, такой интерес есть у людей к этой мастерской. Главное за эти годы то, что артисты сохраняют друг друга и театр, что непросто в ситуации, когда у тебя нет дома, да и нет руководства, они остались без художественного руководителя. Как актеров их выделяет очень мощная школа, это очень профессионально подготовленные и интересные артисты, способные на многое. Они очень мобильные, очень дружные, очень интересные как индивидуальности. Я видела, как они выросли», - отметила режиссер.

При этом она рассказала о внутренней связи с этим театром.

«Понятно, что это детище Дмитрия Владимировича Брусникина. Я пытаюсь им помогать, чем могу. В том числе, они резиденты театра «Практика» и мы в сезон выпускаем какой-то спектакль с ними. При этом мне очень грустно, потому что все складывается не так, как это могло бы сложиться, если бы Дмитрий Брусникин был жив и был бы с ними. Но они держатся. При этом про будущее театра я пока вообще ничего не понимаю и даже не пытаюсь гадать», - заключила она.

Ранее Марина Брусникина рассказала НСН о спектакле по роману Ивана Шмелева «Лето Господне», который вышел в середине марта в РАМТе, где она является главным режиссером.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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