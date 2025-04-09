Театр «Мастерская Брусникина» сегодня вынужден работать без дома и без художественного руководителя, но это не мешает ему оставаться особым явлением в театральной жизни Москвы, заявила в интервью НСН режиссер, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина.

Десятилетие «Мастерской Брусникина» отметили накануне спектаклем-концертом режиссера Юрия Квятковского в театральном центре «На Плющихе». Мастерская была создана на основе выпускников курса Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни в 2018 году и бывшего мужем Марины Брусникиной. Она отметила, что аншлаг на юбилейном спектакле говорит сам за себя.