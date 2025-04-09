«Без дома, но с мощной школой»: Марина Брусникина о юбилее «Мастерской Брусникина»
Аншлаг на юбилейном спектакле подтвердил, что этот театр для многих людей стал явлением, сказала в эфире НСН вдова Дмитрия Брусникина, признавшись, что не гадает о будущем «Мастерской».
Театр «Мастерская Брусникина» сегодня вынужден работать без дома и без художественного руководителя, но это не мешает ему оставаться особым явлением в театральной жизни Москвы, заявила в интервью НСН режиссер, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина.
Десятилетие «Мастерской Брусникина» отметили накануне спектаклем-концертом режиссера Юрия Квятковского в театральном центре «На Плющихе». Мастерская была создана на основе выпускников курса Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни в 2018 году и бывшего мужем Марины Брусникиной. Она отметила, что аншлаг на юбилейном спектакле говорит сам за себя.
«Стал ли этот театр явлением? Для очень многих людей это так. Это видно было вчера по залу, я даже поразилась, насколько он был забит битком зрителями, которые пришли на юбилей. Видимо да, такой интерес есть у людей к этой мастерской. Главное за эти годы то, что артисты сохраняют друг друга и театр, что непросто в ситуации, когда у тебя нет дома, да и нет руководства, они остались без художественного руководителя. Как актеров их выделяет очень мощная школа, это очень профессионально подготовленные и интересные артисты, способные на многое. Они очень мобильные, очень дружные, очень интересные как индивидуальности. Я видела, как они выросли», - отметила режиссер.
При этом она рассказала о внутренней связи с этим театром.
«Понятно, что это детище Дмитрия Владимировича Брусникина. Я пытаюсь им помогать, чем могу. В том числе, они резиденты театра «Практика» и мы в сезон выпускаем какой-то спектакль с ними. При этом мне очень грустно, потому что все складывается не так, как это могло бы сложиться, если бы Дмитрий Брусникин был жив и был бы с ними. Но они держатся. При этом про будущее театра я пока вообще ничего не понимаю и даже не пытаюсь гадать», - заключила она.
Ранее Марина Брусникина рассказала НСН о спектакле по роману Ивана Шмелева «Лето Господне», который вышел в середине марта в РАМТе, где она является главным режиссером.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Москве
- Макрон сообщил о возможном признании Палестины Францией в июне
- Доктор Мясников признался, что ежедневно употребляет алкоголь с 50 лет
- Биткоин подскочил до 81 тысячи долларов после заявления Трампа о пошлинах
- У замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски по делу о хищении
- Экс-депутат Рады допустил санкции США против Зеленского за срыв переговоров
- США повышают пошлины на товары из Китая до 125%
- Роскомнадзор запустил в Telegram бота для маркировки крупных каналов
- Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбудили новое дело о мошенничестве
- Bloomberg назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru