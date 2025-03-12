«Побороли ощущение от книги»: Спектакль «Лето Господне» впервые покажут в Москве

Роман Ивана Шмелева «Лето Господне» - это уникальный материал, но за него никогда не берутся, и даже не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания, потому что оно такое чистое, открытое и очень ясное, заявила НСН режиссер Марина Брусникина.

На Большой сцене РАМТа 20 марта состоится премьера главного режиссера театра Марины Брусникиной по роману Ивана Шмелева «Лето Господне». Самый известный роман Шмелëва ни разу не был поставлен на московской сцене. Режиссер подчеркнула, что самое трудное в работе над спектаклем стало желание победить уже сформированное отношение людей к этому произведению.