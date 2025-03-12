«Побороли ощущение от книги»: Спектакль «Лето Господне» впервые покажут в Москве
Это такой непростой материал для театра, безусловно, и даже не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания, потому что оно очень ясное, рассказала НСН главный режиссер РАМТ Марина Брусникина.
Роман Ивана Шмелева «Лето Господне» - это уникальный материал, но за него никогда не берутся, и даже не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания, потому что оно такое чистое, открытое и очень ясное, заявила НСН режиссер Марина Брусникина.
На Большой сцене РАМТа 20 марта состоится премьера главного режиссера театра Марины Брусникиной по роману Ивана Шмелева «Лето Господне». Самый известный роман Шмелëва ни разу не был поставлен на московской сцене. Режиссер подчеркнула, что самое трудное в работе над спектаклем стало желание победить уже сформированное отношение людей к этому произведению.
«Это книга, которая меня потрясла в свое время, и мне как-то очень захотелось это реализовать в пространстве, потому что, мне кажется, она переполнена светом, жизнью. И в то же время написано с такой огромной любовью к этому пространству, к нашей Родине и охватывает такой большой возрастной период. Это текст, который может прекрасно восприниматься как совсем молодыми, подростками, так и взрослыми людьми. Это абсолютно уникальное произведение. Ничего подобного больше нет в литературе, поэтому хочется, чтобы это жило. Это текст про память. Спектакль продолжает эту линию памяти, чтобы это было, чтобы люди это видели, чтобы люди слышали, чтобы люди знали», - отметила режиссер.
Она подчеркнула, что самым трудным стало желание побороть уже устоявшееся ощущение многих людей от этой книги.
«Была проделана работа была по выбору каких-то отдельных эпизодов, сцен, по поиску диалога во всем этом, раскладывание на актерские голоса. Самым трудным в ходе работы над спектаклем стало желание побороть это ощущение людей от этой книги. От чего-то такого умильного, от чего-то уменьшительно-ласкательного. И хотелось все-таки сделать так, чтобы это было интересно большому числу зрителей. Это большая работа, но она того стоила. Это действительно уникальный материал, но за него, практически, никогда не берутся. И это такой материал непростой для театра, безусловно. И даже не с точки зрения формы, а даже с точки зрения содержания, потому что оно такое чистое, открытое, очень ясное», - добавила Брусникина.
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