Маркетплейсы усилят борьбу с контрафактом

В России усилят борьбу с контрафактом на маркетплейсах. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

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На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным он сообщил, что ведомством был разработан механизм, который позволит торговым площадкам проверять наличие у продавца права использовать тот или иной товарный знак.

«Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных правм, - указал Зубов.

По его словам, данный механизм будет запущен с 1 марта 2027 года.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что число отравлений БАДами в РФ увеличилось в четыре раза, чаще всего такие вещи покупаются на маркетплейсах.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
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