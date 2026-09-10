Маркетплейсы усилят борьбу с контрафактом

На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным он сообщил, что ведомством был разработан механизм, который позволит торговым площадкам проверять наличие у продавца права использовать тот или иной товарный знак.

«Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных правм, - указал Зубов.

По его словам, данный механизм будет запущен с 1 марта 2027 года.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что число отравлений БАДами в РФ увеличилось в четыре раза, чаще всего такие вещи покупаются на маркетплейсах.

