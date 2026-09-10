Русский дом в Циндао: Выставка скульптур Эрьзи укрепит имидж России в КНР
Ван Сяолун заявил НСН, что экспозиция в Циндао, приуроченная к 150-летию Степана Эрьзи, привлечёт в Китае огромное внимание к российскому искусству.
Руководитель Партнерского Русского дома в Циндао Ван Сяолун рассказал в пресс-центре НСН, что для региона значит первая в стране выставка работ российского скульптора Степана Эрьзи.
«Для нас это большая честь. Степан Эрьзя — всемирно известный мастер, и то, что его первая масштабная выставка в Азии проходит именно в нашем регионе, говорит о многом. Россия имеет огромное культурное наследие в том числе и в скульптуре, и мы это показываем своим китайским друзьям. Такое событие привлечёт огромное внимание к российскому искусству, укрепит имидж России и партнёрского Русского дома как серьёзной площадки для диалога», — рассказал он.
Выставка откроется 24 сентября 2026 года в павильоне «Россия» Экспоцентра «Жемчужина Китай – ШОС» в городе Циндао. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Ранее руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник Посольства России в Китае Татьяна Уржумцева заявила в пресс-центре НСН, что выставка скульптур Эрьзи – это одновременно и способ обменяться культурными кодами с Китаем, и возможность разрушить некоторые стереотипы о различиях с Россией.
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