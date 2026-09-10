МИД: Москва проинформировала Пекин об итогах поездки Уиткоффа и Кушнера

Россия проинформировала Китай об итогах визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

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Как отметил замглавы МИД, российская сторона ведет с китайскими коллегами постоянный диалог по наиболее важным вопросам.

«Поэтому, думаю, такая информация была доведена до них», - подчеркнул Руденко.

Ранее Уиткофф и Кушнер посетили Россию, их принял президент страны Владимир Путин, пишет «Радиоточка НСН». Затем американские переговорщики совершили поездку в Киев.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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