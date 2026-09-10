Тимченко переизбрали председателем совета директоров КХЛ

Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Тренер Плющев призвал вернуть в КХЛ правило трех очков

Решение было принято на очном совете директоров организации, который проходит в четверг.

Тимченко возглавляет совет директоров КХЛ с 2012 года. Он сменил на этой должности Вячеслава Фетисова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ХоккейКХЛ

Горячие новости

Все новости

партнеры