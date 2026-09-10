Тимченко переизбрали председателем совета директоров КХЛ
10 сентября 202612:52
Юлия Савченко
Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Решение было принято на очном совете директоров организации, который проходит в четверг.
Тимченко возглавляет совет директоров КХЛ с 2012 года. Он сменил на этой должности Вячеслава Фетисова.
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