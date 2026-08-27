Паучий хейт: Кинотеатры объяснили низкий рейтинг «Колобка»
Алексей Васясин в пресс-центре НСН раскрыл, что фильм «Колобок» показывает хорошие результаты в прокате и продолжит это делать, так как впереди «незакрытый сентябрь».
Низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» не связан с его художественной или сценарной оценкой, это просто хейт из-за «Человека-паука». Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«То, что его у "Колобка" изначально низкий рейтинг, ни коим образом не связано с художественной или сценарной оценкой произведения «Колобок». Это некий хейт, который произошел в следствии переноса старта "Человека-паука". Здесь нужно четко разделять оценку фильма и то, что происходит вокруг него. На данный момент он собрал порядка 850 млн и продолжает собирать. Я думаю, что прокат будет достаточно длинный, дети возвращаются, есть еще сентябрь, незакрытый крупными релизами, поэтому "Колобок" еще будет работать. Соберет или не соберет 1,5 млрд — время покажет. В любом случае за миллиард сборы перевалят», — рассказал собеседник НСН.
Еще до премьеры нового фильма «богатырской франшизы» разгорелся скандал, инициированный поклонниками Человека-паука, возмущенными, что в России ради «Колобка» подвинули пиратскую премьеру нового фильма о супергерое. Мировая премьера фильма с Зендеей и Томом Холландом состоялась 27 июля, а в РФ ее перенесли на 20 августа. При этом официального проката «Паука» в России естественно нет. «Колобок» стартовал в российском прокате 6 августа, попав в заголовки множества СМИ, яростно смаковавших историю о том, как хейтеры уничтожают «булочное недоразумение».
Ранее режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов признался, что участие комика Гарика Харламова, который подарил свой голос главному герою, стало огромным достижением, поскольку уговорить артиста на этот проект было непросто, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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