«Неизвестный» Эрьзя: Чем выставка российского скульптора удивит Циндао
Елена Бутрова заявила НСН, что коллекция ее фонда богата редкими отреставрированными и непопулярными работами Степана Эрьзи, которые любящему русскую культуру Китаю будет интересно увидеть.
Публика Китая пока еще не очень знакома с выдающимися скульпторами России, так что знакомство с экспозицией Степана Эрьзи духовно и культурно обогатит китайских партнеров. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент и эксперт Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, искусствовед, автор и куратор выставочных проектов Фонда в России и за рубежом, член Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Елена Бутрова.
«Не секрет, что во всем мире и, в частности, в Китае очень хорошо знают русскую литературу, классический балет, кинематограф. А вот насчет изобразительного искусства и особенно скульптуры, точно скажу: китайская публика пока ещё не очень хорошо знакома с нашими известными именами. Для нас очень важно, что Китай впервые знакомится с именем Степана Эрьзи. Это важно и для Китая: это страна с великой культурой, которая интересуется не только своими гениями, но и имеет искренний интерес к мастерам культуры других народов. То, что люди придут на нашу выставку в Циндао, откроют для себя творчество этого выдающегося скульптора XX века с мировым именем — это, без сомнения, важно. Мы волнуемся, но нам кажется, что всё будет хорошо, учитывая уважение, искренний интерес и даже любовь китайского народа к русскому искусству», — поделилась она.
При этом Бутрова уточнила, что Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи очень чтит и малоизвестные работы скульптора, так что имеет в своей коллекции по истине редкие материалы.
«Наш фонд уже 20 лет занимается поиском и спасением творческого наследия Степана Эрьзи. По сравнению с другими коллекциями других музеев у нас есть своя специфика. Для нас важно пройтись по тем странам, где Эрьзя жил, собрать его архивы, произведения, которые мы ранее считали погибшими, провести их реставрацию. Для нас очень важен этот «неизвестный» Эрьзя, поэтому в нашей коллекции есть уникальные работы, которых нет, например, в Третьяковском музее», — подытожила она.
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Ранее руководитель Партнерского Русского дома в Циндао Ван Сяолун поделился в пресс-центре НСН, что для региона значит первая в стране выставка работ российского скульптора Степана Эрьзи.
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