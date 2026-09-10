При этом Бутрова уточнила, что Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи очень чтит и малоизвестные работы скульптора, так что имеет в своей коллекции по истине редкие материалы.

«Наш фонд уже 20 лет занимается поиском и спасением творческого наследия Степана Эрьзи. По сравнению с другими коллекциями других музеев у нас есть своя специфика. Для нас важно пройтись по тем странам, где Эрьзя жил, собрать его архивы, произведения, которые мы ранее считали погибшими, провести их реставрацию. Для нас очень важен этот «неизвестный» Эрьзя, поэтому в нашей коллекции есть уникальные работы, которых нет, например, в Третьяковском музее», — подытожила она.

Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее руководитель Партнерского Русского дома в Циндао Ван Сяолун поделился в пресс-центре НСН, что для региона значит первая в стране выставка работ российского скульптора Степана Эрьзи.

