«Шаг в большое кино»: Пелагея о дебюте в сказке «Как Иван в сказку попал»
Пелагея, сыгравшая Молочную реку в фильме «Как Иван в сказку попал», назвала проект кинобудущим.
Заслуженная артистка России Пелагея поделилась впечатлениями от съёмок в фильме «Как Иван в сказку попал», где она воплотила образ Молочной Реки. Для певицы работа в кино стала новым и непростым опытом: ей пришлось осваивать современные технологии съёмки, далёкие от привычного мира музыки.
«У меня эпизодическая, маленькая роль, но, надеюсь, очень важная. Во время съёмок были совершенно новые для меня технологии. Это не то, что кадры снимали на фоне хромакея. Это кинобудущее. Я думаю, что картинка будет красивая, но самое главное — не картинка, а содержание. Идея хорошая, очень добрая. Я уверена, что будет очень классный фильм. Если молодому поколению будут честно и искренне, а не лозунгами, говорить о том, что важно любить не только себя, но и своих близких людей, то детки тоже будут иметь это в виду. Сыграть Молочную реку было очень интересным опытом, потому что снимали мы в студии с какими‑то датчиками. Я вообще такого никогда не видела. Мне очень интересно, что же из этого получится, потому что там было только моё воображение. То, что я увидела в трейлере, превзошло мои ожидания: это было даже круче, чем я могла себе представить. Это высокотехнологичное, но и душевное кино. Было непросто, для меня это диковинный опыт. Мне проще просто петь, а здесь был маленький шаг в большое кино», — цитирует артистку спецкор НСН.
«Как Иван в сказку попал» — семейное фэнтези режиссёра Алексея Нужного. По сюжету школьник Иван Добрынин (его играет Мирон Проворов) не верит в русские сказки и увлекается супергеройскими комиксами. Однажды он находит старинный сундук и попадает в сказочный мир, где всё под угрозой из‑за таинственного тумана. Чтобы вернуться домой, Ивану нужно совершить подвиг и заодно пробудить у людей интерес к родному фольклору. Герой даже пытается «переодеть» сказочных персонажей под супергероев — так он хочет сделать русские легенды ближе современным детям.
Пелагея в фильме играет Молочную Реку — олицетворение фразы «молочные реки, кисельные берега». Для певицы это не первая работа в кино: раньше она озвучивала мультфильмы и появлялась в эпизодах, а здесь у неё полноценный сказочный образ.
Ранее режиссер полнометражного мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» Александр Войтинский рассказал НСН, что картина затрагивает универсальные и актуальные темы, понятные любому человеку, поэтому найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом.
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