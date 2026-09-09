«У меня эпизодическая, маленькая роль, но, надеюсь, очень важная. Во время съёмок были совершенно новые для меня технологии. Это не то, что кадры снимали на фоне хромакея. Это кинобудущее. Я думаю, что картинка будет красивая, но самое главное — не картинка, а содержание. Идея хорошая, очень добрая. Я уверена, что будет очень классный фильм. Если молодому поколению будут честно и искренне, а не лозунгами, говорить о том, что важно любить не только себя, но и своих близких людей, то детки тоже будут иметь это в виду. Сыграть Молочную реку было очень интересным опытом, потому что снимали мы в студии с какими‑то датчиками. Я вообще такого никогда не видела. Мне очень интересно, что же из этого получится, потому что там было только моё воображение. То, что я увидела в трейлере, превзошло мои ожидания: это было даже круче, чем я могла себе представить. Это высокотехнологичное, но и душевное кино. Было непросто, для меня это диковинный опыт. Мне проще просто петь, а здесь был маленький шаг в большое кино», — цитирует артистку спецкор НСН.



«Как Иван в сказку попал» — семейное фэнтези режиссёра Алексея Нужного. По сюжету школьник Иван Добрынин (его играет Мирон Проворов) не верит в русские сказки и увлекается супергеройскими комиксами. Однажды он находит старинный сундук и попадает в сказочный мир, где всё под угрозой из‑за таинственного тумана. Чтобы вернуться домой, Ивану нужно совершить подвиг и заодно пробудить у людей интерес к родному фольклору. Герой даже пытается «переодеть» сказочных персонажей под супергероев — так он хочет сделать русские легенды ближе современным детям.

Пелагея в фильме играет Молочную Реку — олицетворение фразы «молочные реки, кисельные берега». Для певицы это не первая работа в кино: раньше она озвучивала мультфильмы и появлялась в эпизодах, а здесь у неё полноценный сказочный образ.

Ранее режиссер полнометражного мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» Александр Войтинский рассказал НСН, что картина затрагивает универсальные и актуальные темы, понятные любому человеку, поэтому найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом.

