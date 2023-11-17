«Бесстрашный Вольф!»: Австрийский актер Черни из «Легенды о самбо» поразил режиссера

Режиссер вышедшего 16 ноября в российский прокат фильма «Легенда о самбо» Андрей Богатырев в интервью НСН рассказал, чем его зацепил австрийский актер Вольфганг Черни, сыгравший в картине одну из главных ролей.

Черни играет в фильме «Легенда о самбо» Василия Ощепкова, одного из основателей этого вида спорта в нашей стране. Ранее Черни снимался в фильме Богатырева «Красный призрак» и других российских картинах.