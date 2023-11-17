«Бесстрашный Вольф!»: Австрийский актер Черни из «Легенды о самбо» поразил режиссера

Вольфганг Черни не попадает под поговорку, «что русскому хорошо – немцу смерть», потому что не боялся бегать голым и 30-градусного мороза, рассказал в эфире НСН Андрей Богатырев.

Режиссер вышедшего 16 ноября в российский прокат фильма «Легенда о самбо» Андрей Богатырев в интервью НСН рассказал, чем его зацепил австрийский актер Вольфганг Черни, сыгравший в картине одну из главных ролей.

Черни играет в фильме «Легенда о самбо» Василия Ощепкова, одного из основателей этого вида спорта в нашей стране. Ранее Черни снимался в фильме Богатырева «Красный призрак» и других российских картинах.

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«С Вольфом мы познакомились на пробах фильма "Красный призрак", он меня поразил тем, что очень открытый и добрый человек, как потом оказалось, мы с ним сейчас дружим. Он зацепил меня еще и другой историей. Если кто смотрел, в "Красном призраке" он бежит голый по полю. Все актеры относились к этому: "Ну как же, я буду прикрыт", а я им говорил: "Нет, ты голый, ты в бане был". И только один Вольф сказал: "Конечно, я понимаю, я же в бане". Говорят: "что русскому хорошо – немцу смерть", но с ним такое не проходит. Он очень стойкий человек и многим даже нашим актерам показал уровень стойкости, когда мы снимались в 30-градусный мороз», - сказал Богатырев.

При этом он отметил, что Черни выступил еще и сопродюсером фильма «Легенда о самбо».

В ходе закрытой презентации фильма «Легенда о самбо», проходившей в московском кинотеатре «Октябрь», Черни привлек повышенное внимание публики тем, что с ним в обнимку с большим удовольствием фотографировался Филипп Киркоров, ставший главной приглашенной звездой вечера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Андрей Богатырев объяснил НСН, что фильм об отцах-основателях самбо является стильным, а не коммерческим, указав на его отличия от «Легенды N17».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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