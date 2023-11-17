Кайф и конструктивизм: Режиссер «Легенды о самбо» о сравнении с «Легендой №17»

Режиссер фильма «Легенда о самбо» Андрей Богатырев в интервью НСН рассказал, что этот фильм не является «спортивным блокбастером», заточенным на коммерческий успех.

Картина «Легенда о самбо» вышла в широкий прокат в России 16 ноября и является главной кино-новинкой уикенда.