Кайф и конструктивизм: Режиссер «Легенды о самбо» о сравнении с «Легендой №17»
Андрей Богатырев назвал картину об отцах-основателях самбо менее коммерческим, но более творческим и «вкусным» фильмом, признавшись, что заработать миллиард «будет приятно».
Режиссер фильма «Легенда о самбо» Андрей Богатырев в интервью НСН рассказал, что этот фильм не является «спортивным блокбастером», заточенным на коммерческий успех.
Картина «Легенда о самбо» вышла в широкий прокат в России 16 ноября и является главной кино-новинкой уикенда.
«На картины "Движение вверх" и "Легенда №17" я не ровняюсь, у нас совершенно другое кино. Мы сделали нашим главным стилем конструктивизм, потому что 1920-30-е годы были очень передовые для России и Советского Союза с точки зрения искусства. Наверное, в мире мы были самые передовые. Мы взяли конструктивизм и Родченко за стилистическую основу картины. Наш фильм более творчески интересный и менее коммерческий», - сказал Богатырев.
По его словам, миллиардные сборы не первостепенны для создателей фильма, которые попытались сделать его «вкусным».
«Безусловно, мы хотим добиться такого же успеха, как "Легенда №17", но на самом деле деньги для меня не важны и не первостепенны. Конечно, приятно заработать миллиард, но мы делали такое кино, чтобы самим было его кайфово смотреть. Мы не пытаемся заигрывать со зрителем, мы сами тоже зрители. Это как еда: сделай, чтобы тебе было вкусно, а потом поделись с людьми. У нас тоже большое кино, я надеюсь, получилось. Многие знают о самбо, но не знают, как оно зародилось. Никто не знает отцов-основателей самбо, наш фильм этот пробел закрывает», - заключил собеседник НСН.
Ранее корреспондент НСН рассказывал, как прошла закрытая премьера фильма «Легенда о самбо», в числе гостей которой были певец Филипп Киркоров и лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Фильм Николая Лебедева «Легенда №17», рассказывающий историю взлета знаменитого хоккеиста Валерия Харламова, собрал в прокате около 920 млн рублей. Картина Антона Мегердичева «Движение вверх», повествующая об олимпийской победе сборной СССР по баскетболу над американцами, собрала более 3 млрд рублей.
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