Автор хита «Сигма-бой»: «Голубые огоньки» изжили себя

«Голубые огоньки» изжили себя, сообщил Telegram-каналу «Абзац» автор хита «Сигма-бой» Михаил Чертищев.

Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак

По его словам, подобный формат устарел, однако новые исполнители помогли бы собрать аудиторию. Он отметил, что был бы не против посетить «голубой огонек» со своей дочерью.

«Новых исполнителей нужно поддерживать. Таким образом, телепередача смогла бы набрать аудиторию помоложе», – отметил Чертищев.

Певица Мария Янковская, ставшая звездой после трека «Сигма Бой», рассказала спецкору НСН, что скоро у нее будет свежий дуэт, а также выйдет песня, написанная композитором Николаем Агутиным.

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»
