В Варшаве нейтрализовали неизвестный беспилотник

По его словам, беспилотник пролетел над зданиями правительства и президентским дворцом в Варшаве. Из-за этого задержаны двое граждан Белоруссии. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения и «антипатии к переживающей трудности Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

