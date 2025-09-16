В Варшаве нейтрализовали неизвестный беспилотник
16 сентября 202500:03
В Польше сотрудники Службы государственной охраны нейтрализовали неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщил в соцсети X премьер Дональд Туск.
По его словам, беспилотник пролетел над зданиями правительства и президентским дворцом в Варшаве. Из-за этого задержаны двое граждан Белоруссии. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения и «антипатии к переживающей трудности Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
