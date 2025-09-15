СМИ: ЕС отказался от предложения Трампа начать торговую войну с Китаем
Европейский союз не собирается разворачивать масштабный торговый конфликт с Китаем, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа ввести пошлины до 100% на китайские товары. Об этом сообщает AFP со ссылкой на европейского дипломата.
Трамп ранее заявил, что такие меры со стороны стран НАТО якобы помогут ускорить прекращение украинского конфликта. Однако в Брюсселе подчеркнули, что не намерены идти на эскалацию в торговых отношениях с Пекином.
Вместе с тем в рамках нового пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения ограничений в отношении отдельных китайских компаний. При этом, как отмечают в Евросоюзе, более широкого давления на Китай не ожидается.
Пекин уже отреагировал на инициативу США: официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что страна даст решительный ответ, если ее интересы и безопасность окажутся под угрозой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС отказался от предложения Трампа начать торговую войну с Китаем
- Супруга Брюса Уиллиса рассказала о решении отселить актера из-за деменции
- Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами
- В Варшаве сбили дрон над резиденцией президента, задержаны два белоруса
- Эрмитаж объявил восемь праздничных дней с бесплатным входом
- Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте
- ГП рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм
- На учениях «Запад-2025» показали работу боевых роботов и эвакуационных платформ
- В Госдуме допустили приток женихов из Китая после отмены виз
- В Госдуме сочли маловероятным полный запрет ЕС на въезд россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru