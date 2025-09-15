СМИ: ЕС отказался от предложения Трампа начать торговую войну с Китаем

Европейский союз не собирается разворачивать масштабный торговый конфликт с Китаем, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа ввести пошлины до 100% на китайские товары. Об этом сообщает AFP со ссылкой на европейского дипломата.

Трамп ранее заявил, что такие меры со стороны стран НАТО якобы помогут ускорить прекращение украинского конфликта. Однако в Брюсселе подчеркнули, что не намерены идти на эскалацию в торговых отношениях с Пекином.

Си Цзиньпин: Торговые войны подрывают мировую экономику

Вместе с тем в рамках нового пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения ограничений в отношении отдельных китайских компаний. При этом, как отмечают в Евросоюзе, более широкого давления на Китай не ожидается.

Пекин уже отреагировал на инициативу США: официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что страна даст решительный ответ, если ее интересы и безопасность окажутся под угрозой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Торговая ВойнаСШАКитайЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры