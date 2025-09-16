За смертельное ДТП объявлен в розыск сын замглавы ФНС Воронежской области
Сына заместителя главы ФНС Воронежской области, устроившего смертельную автомобильную аварию в Воронеже, объявили в федеральный розыск, сообщает Telegram-канал Baza.
На него завели уголовное дело. Родственники погибшей в аварии 22-летней девушки Валерии опасались, что 31-летний Антон Гусев сможет избежать ответственности из-за должности своей матери, которая занимает должность главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в Воронежской области.
ДТП произошло 3 сентября. Гусев врезался в стоявший на дороге полуприцеп. Пассажирка Валерия Султанова погибла на месте, водитель был госпитализирован. Освидетельствование показало, что сын замглавы ФНС был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее четыре человека погибли в ДТП в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За смертельное ДТП объявлен в розыск сын замглавы ФНС Воронежской области
- Кадыров считает слова Пугачевой о Дудаеве «жалким пустословием»
- В Варшаве нейтрализовали неизвестный беспилотник
- Арабские страны предложили приостановить членство Израиля в ООН
- СМИ: ЕС отказался от предложения Трампа начать торговую войну с Китаем
- Супруга Брюса Уиллиса рассказала о решении отселить актера из-за деменции
- Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами
- В Варшаве сбили дрон над резиденцией президента, задержаны два белоруса
- Эрмитаж объявил восемь праздничных дней с бесплатным входом
- Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru