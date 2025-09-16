За смертельное ДТП объявлен в розыск сын замглавы ФНС Воронежской области

Сына заместителя главы ФНС Воронежской области, устроившего смертельную автомобильную аварию в Воронеже, объявили в федеральный розыск, сообщает Telegram-канал Baza.

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

На него завели уголовное дело. Родственники погибшей в аварии 22-летней девушки Валерии опасались, что 31-летний Антон Гусев сможет избежать ответственности из-за должности своей матери, которая занимает должность главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в Воронежской области.

ДТП произошло 3 сентября. Гусев врезался в стоявший на дороге полуприцеп. Пассажирка Валерия Султанова погибла на месте, водитель был госпитализирован. Освидетельствование показало, что сын замглавы ФНС был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПРозыск

Горячие новости

Все новости

партнеры