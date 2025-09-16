Техника ВСУ может встать из-за нехватки топлива

Техника Вооруженных сил Украины может встать из-за топливного голода, сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Алексея Нагорняка.

Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте

По его словам, удары ВС России по объектам энергетики привели к острой нехватке горючего у военных. «Почему мы бьем по российским заводам, а топлива нет на Украине?», – посетовал парламентарий.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в 2026 году потребуется не менее $120 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
