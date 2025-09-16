Техника ВСУ может встать из-за нехватки топлива

По его словам, удары ВС России по объектам энергетики привели к острой нехватке горючего у военных. «Почему мы бьем по российским заводам, а топлива нет на Украине?», – посетовал парламентарий.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в 2026 году потребуется не менее $120 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

