Техника ВСУ может встать из-за нехватки топлива
16 сентября 202501:29
Техника Вооруженных сил Украины может встать из-за топливного голода, сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Алексея Нагорняка.
По его словам, удары ВС России по объектам энергетики привели к острой нехватке горючего у военных. «Почему мы бьем по российским заводам, а топлива нет на Украине?», – посетовал парламентарий.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что в 2026 году потребуется не менее $120 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
