Кадыров считает слова Пугачевой о Дудаеве «жалким пустословием»

По его словам, оценку Дудаеву прежде всего должны давать сами чеченцы. При этом стремление Дудаева к высоким постам, показное поведение и игнорирование реальных нужд чеченского народа привели к всплеску преступности и полному краху экономики.

Глава Чечни отметил, что в самый сложный момент для чеченского народа Дудаев «хвастался ракетами и танками». Кадыров указал, что та война унесла десятки тысяч человеческих жизней, по этому «жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм. Артистка неуважительно отозвалась о президенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

