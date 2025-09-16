Кадыров считает слова Пугачевой о Дудаеве «жалким пустословием»
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в Telegram на высказывание певицы Аллы Пугачевой о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.
По его словам, оценку Дудаеву прежде всего должны давать сами чеченцы. При этом стремление Дудаева к высоким постам, показное поведение и игнорирование реальных нужд чеченского народа привели к всплеску преступности и полному краху экономики.
Глава Чечни отметил, что в самый сложный момент для чеченского народа Дудаев «хвастался ракетами и танками». Кадыров указал, что та война унесла десятки тысяч человеческих жизней, по этому «жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».
Ранее стало известно, что Генпрокуратура рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм. Артистка неуважительно отозвалась о президенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
