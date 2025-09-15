Супруга Брюса Уиллиса рассказала о решении отселить актера из-за деменции

Жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что отправить супруга в специально оборудованный дом стало одним из самых трудных, но в то же время правильных решений для их семьи.

В интервью The Sunday Times она отметила, что после переезда 70-летний актер стал более независимым, а у нее появилась возможность вновь чувствовать себя его женой, а не только сиделкой. По словам Хеминг-Уиллис, это пошло на пользу и детям пары. Актер, по ее словам, сохраняет активность — каждую неделю его навещают друзья.