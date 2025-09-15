Супруга Брюса Уиллиса рассказала о решении отселить актера из-за деменции
Жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что отправить супруга в специально оборудованный дом стало одним из самых трудных, но в то же время правильных решений для их семьи.
В интервью The Sunday Times она отметила, что после переезда 70-летний актер стал более независимым, а у нее появилась возможность вновь чувствовать себя его женой, а не только сиделкой. По словам Хеминг-Уиллис, это пошло на пользу и детям пары. Актер, по ее словам, сохраняет активность — каждую неделю его навещают друзья.
Она также рассказала, что научилась по-новому строить общение с мужем, используя «свой язык и свой способ контакта», в том числе через совместные прогулки и простое присутствие рядом.
Брюс Уиллис родился в 1955 году в Германии. Он обрел известность благодаря ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Армагеддон», «Криминальное чтиво» и «Пятый элемент». С 2009 года он женат на Эмме Хеминг-Уиллис, в браке у пары двое дочерей, передает «Радиоточка НСН».
