Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак
Информация о том, что под брендом Sigma Boy будут выпускаться кровяная колбаса, жевательный табак и приманка для рыб, не соответствует действительности. Об этом заявил отец певицы Светланы Чертищевой и автор хита Sigma Boy Михаил Чертищев в комментарии «Газете.Ru».
Он пояснил, что при регистрации товарного знака обычно указывают максимально широкий перечень категорий, что является стандартной юридической практикой.
По его словам, реальные планы по выпуску продукции под брендом Sigma Boy пока не определены и подобные товары даже не рассматриваются.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что компания «Стриминг Клаб», продюсирующая артистку, зарегистрировала товарный знак с возможностью использовать его для десятков пищевых и непищевых продуктов — от джина и хумуса до рыболовных приманок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Механик рассказал, как езда без масла разрушает двигатель
- Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак
- СМИ: Индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России
- Омбудсмен Волынец предложила заменить «Пусть говорят» на семейный «Форт Боярд»
- СМИ: Максим Галкин получил травму при ДТП в Юрмале во время велопрогулки
- В России отвергли польский вброс о перемирии с Украиной на 49 лет
- В Госдуме поспорили с министром культуры о Дне артиста
- ВСМ Москва — Петербург вошла в транспортную схему столицы на 2026-2030 годы
- Суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» разжигающим национальную рознь
- Путин проинформировал Рамафосу об итогах беседы с спецпосланником Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru