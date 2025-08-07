Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак

Информация о том, что под брендом Sigma Boy будут выпускаться кровяная колбаса, жевательный табак и приманка для рыб, не соответствует действительности. Об этом заявил отец певицы Светланы Чертищевой и автор хита Sigma Boy Михаил Чертищев в комментарии «Газете.Ru».

Он пояснил, что при регистрации товарного знака обычно указывают максимально широкий перечень категорий, что является стандартной юридической практикой.

По его словам, реальные планы по выпуску продукции под брендом Sigma Boy пока не определены и подобные товары даже не рассматриваются.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что компания «Стриминг Клаб», продюсирующая артистку, зарегистрировала товарный знак с возможностью использовать его для десятков пищевых и непищевых продуктов — от джина и хумуса до рыболовных приманок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
