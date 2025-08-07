Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак

Информация о том, что под брендом Sigma Boy будут выпускаться кровяная колбаса, жевательный табак и приманка для рыб, не соответствует действительности. Об этом заявил отец певицы Светланы Чертищевой и автор хита Sigma Boy Михаил Чертищев в комментарии «Газете.Ru».

Он пояснил, что при регистрации товарного знака обычно указывают максимально широкий перечень категорий, что является стандартной юридической практикой.