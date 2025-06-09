Исполнительнице хита «Сигма-бой» новую песню написал отец Агутина
Мария Янковская рассказала спецкору НСН о коллекции наград, анонсировала новые дуэты и поделилась, с кем мечтает спеть.
Певица Мария Янковская, ставшая звездой после трека «Сигма Бой», рассказала спецкору НСН, что скоро у нее будет свежий дуэт, а также выйдет песня, написанная композитором Николаем Агутиным.
«Совсем скоро, думаю, в июне я уже выпущу свой новый трек. Он будет в дуэте, а с кем - узнаете совсем скоро. Кстати, еще у меня выйдет песня, которую мне написал Николай Агутин. Она будет про суперхит. Танцевальная такая песня. А фит (дуэт – прим. НСН) я бы хотела, наверное, с Ольгой Бузовой», - рассказала она на мероприятии Radio Monte Carlo Golf Cup.
При этом юная певица затруднилась сказать, о какой музыкальной награде мечтает, так как, по ее словам, уже все получила.
«Мне кажется, я уже все, что могла, получила. Вот недавно я получила платиновый диск за миллиард стримов, получила премию RU.TV, два самовара. Они, кстати, очень тяжелые. Мы еле-еле их домой принесли», - поделилась она.
Ранее исполнительницы хита «Сигма Бой» певицы Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская попали в лонг-лист ежегодной премии Forbes «30 до 30», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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