Певица Мария Янковская, ставшая звездой после трека «Сигма Бой», рассказала спецкору НСН, что скоро у нее будет свежий дуэт, а также выйдет песня, написанная композитором Николаем Агутиным.

«Совсем скоро, думаю, в июне я уже выпущу свой новый трек. Он будет в дуэте, а с кем - узнаете совсем скоро. Кстати, еще у меня выйдет песня, которую мне написал Николай Агутин. Она будет про суперхит. Танцевальная такая песня. А фит (дуэт – прим. НСН) я бы хотела, наверное, с Ольгой Бузовой», - рассказала она на мероприятии Radio Monte Carlo Golf Cup.