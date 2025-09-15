Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами
Госсекретарь США Марко Рубио не стал напрямую обвинять Москву после резонансного эпизода с беспилотниками вблизи польской границы. В интервью Fox News он отметил, что атаки ведут обе стороны конфликта.
По словам Рубио, удары дронов происходят вдали от линии фронта и не влияют на ход боевых действий, а их цель — «ослабить друг друга». Он подчеркнул, что Украина также наносит удары по территории России.
Глава Госдепартамента добавил, что затяжной характер конфликта делает необходимым его скорейшее завершение.
При этом Рубио заявил, что больше всего для достижения мира сделал президент США Дональд Трамп, но окончательное решение должны принять сами стороны, передает «Радиоточка НСН».
