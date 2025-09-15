Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами

Госсекретарь США Марко Рубио не стал напрямую обвинять Москву после резонансного эпизода с беспилотниками вблизи польской границы. В интервью Fox News он отметил, что атаки ведут обе стороны конфликта.

По словам Рубио, удары дронов происходят вдали от линии фронта и не влияют на ход боевых действий, а их цель — «ослабить друг друга». Он подчеркнул, что Украина также наносит удары по территории России.