Автор хита «К черту любовь» уверен в прощении Лободы российскими зрителями
Нельзя исключать возвращение Лободы на российскую эстраду, ведь отечественный зритель максимально лоялен, все поймет и простит, сказал НСН Олег Влади.
Автор хита украинской певицы Светланы Лободы «К черту любовь» музыкант и композитор Олег Влади рассказал НСН, что уже давно не следит за жизнью артистки и намерен закончить судебные разбирательства за право использовать композицию.
Влади пытается запретить певице Лободе петь песню «К черту любовь», автором которой он является. Первый кассационный суд общей юрисдикции, находящийся в Саратове, рассмотрел кассационную жалобу истца и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Влади в иске указывал, что артистка исполняла песню с его разрешения, которое было отозвано после начала спецоперации на Украине. Влади рассказал, что судебные разбирательства длятся уже несколько лет.
«Судебные разбирательства начались пару лет назад, когда я начал работу над сборником своих песен. Мы с Sony Music тогда обсуждали возможности издания в том числе и композиции «К черту любовь». Тогда мы и столкнулись с рядом трудностей и начали судиться, чтобы в юридическом и правовом поле все было прозрачно и легально», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас довольно проблематично следить за соблюдением авторских прав за границей.
«Я уже много лет не особо включен в деятельность Светланы, поэтому не знаю, что у нее происходит, на каких площадках она выступает и где. За границей сейчас очень сложно Российскому авторскому обществу, так как довольно проблематично проконтролировать подобные нарушения. Сейчас время такое, что все могут петь что угодно и где угодно, и ничего никому за это не делается», - отметил Влади.
Говоря о возможности возвращения Лободы на российскую эстраду, Влади назвал отечественную публику лояльной и допустил, что российские зрители простят певице ее высказывания.
«Ничего исключать нельзя. Более того, российский зритель максимально лоялен, всегда прощает и понимает все. Нельзя говорить о том, что какие-то шаги или высказывания артиста навсегда отворачивают от него аудиторию. Есть масса примеров, когда публика принимала артиста, несмотря на все его проступки, какие-то сложные повороты в судьбе и в карьере», - заключил композитор.
В октябре 2023 года Лобода уже проиграла суд Влади. Композитору ранее не понравилось, что певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Он направил иск к артистке и онлайн-кинотеатру, на котором было размещено выступление, напоминает «Радиоточка НСН».
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