Автор хита «К черту любовь» уверен в прощении Лободы российскими зрителями

Говоря о возможности возвращения Лободы на российскую эстраду, Влади назвал отечественную публику лояльной и допустил, что российские зрители простят певице ее высказывания.

«Ничего исключать нельзя. Более того, российский зритель максимально лоялен, всегда прощает и понимает все. Нельзя говорить о том, что какие-то шаги или высказывания артиста навсегда отворачивают от него аудиторию. Есть масса примеров, когда публика принимала артиста, несмотря на все его проступки, какие-то сложные повороты в судьбе и в карьере», - заключил композитор.

В октябре 2023 года Лобода уже проиграла суд Влади. Композитору ранее не понравилось, что певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Он направил иск к артистке и онлайн-кинотеатру, на котором было размещено выступление, напоминает «Радиоточка НСН».

