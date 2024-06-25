«Есть шанс на исправление»: Пригожин о намеках Лободы на желание работать в России

Русскоязычные песни Светланы Лободы лишний раз доказывают величие русского языка, у певицы есть возможность реабилитироваться перед российскими поклонниками. Об этом в интервью НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Украинская певица Светлана Лобода ранее разместила на YouTube отрывок клипа, на котором сидит в белом платье на фоне синих сидений стадиона с красным гипсом на руке. Это было воспринято комментаторами как прямая ассоциация с российским триколором и желанием исполнительницы обрести былую любовь российских поклонников. Пригожин напомнил, что у Лободы есть шанс исправить свою ошибку.