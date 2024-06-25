«Есть шанс на исправление»: Пригожин о намеках Лободы на желание работать в России
Песни Лободы на русском языке лишний раз доказывают его величие и то, что запретить людям говорить по-русски не сможет никто, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Русскоязычные песни Светланы Лободы лишний раз доказывают величие русского языка, у певицы есть возможность реабилитироваться перед российскими поклонниками. Об этом в интервью НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Украинская певица Светлана Лобода ранее разместила на YouTube отрывок клипа, на котором сидит в белом платье на фоне синих сидений стадиона с красным гипсом на руке. Это было воспринято комментаторами как прямая ассоциация с российским триколором и желанием исполнительницы обрести былую любовь российских поклонников. Пригожин напомнил, что у Лободы есть шанс исправить свою ошибку.
«У нее есть возможность исправиться — пройти чистеньким и не запачкаться не может никто. Лично у меня на нее никакой изжоги нет, равно как и на кого-либо еще. На что намекала Лобода, не знаю, но то, что она поет на русском языке, лишний раз доказывает, что русский язык был, есть и будет. И никто не сможет запретить говорить людям по-русски», — заявил он.
Ранее Лобода объяснила свое решение вернуться к исполнению песен на русском языке его популярностью и тем, что большая часть Украины по-прежнему говорит на русском языке. Она также отметила, что за границей выгоднее исполнять песни по-русски, поскольку украинский язык иностранцы не понимают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru