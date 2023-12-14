«Все говорят и понимают»: Лобода объяснила возвращение к песням на русском языке
Украинская певица Светлана Лобода рассказала, почему решила вернуться к исполнению песен на русском языке.
Свое решение она объяснила популярностью русского языка. На нем по-прежнему говорит большая часть Украины, сказала Лобода в интервью Би-би-си.
По словам исполнительницы, дома она разговаривает только на украинском. При этом за границей выгоднее исполнять песни на русском, призналась она.
«В мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают», - констатировала Лобода.
После начала спецоперации на Украине певица покинула Россию. 4 декабря она анонсировала песню на русском языке, сообщает «Радиоточка НСН».
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