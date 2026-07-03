Визовые центры Кипра с 6 июля возобновят прием документов в России

Приём заявлений на получение виз в Кипр в центрах BLS International будет возобновлён с 6 июля. Об этом сообщает RT.

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В компании отметили, что подать документы можно будет в любом из центров BLS в России, а также в Белоруссии и Узбекистане «в соответствии с их юрисдикцией».

«Настоятельно рекомендуем подавать документы в центры соответствующей юрисдикции», - говорится в сообщении.

Ранее в посольстве Кипра заявили о приостановке приёма заявлений на визы в центрах BLS International из-за окончания срока действия договора на оказание услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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