Визовые центры Кипра с 6 июля возобновят прием документов в России

В компании отметили, что подать документы можно будет в любом из центров BLS в России, а также в Белоруссии и Узбекистане «в соответствии с их юрисдикцией».

«Настоятельно рекомендуем подавать документы в центры соответствующей юрисдикции», - говорится в сообщении.

Ранее в посольстве Кипра заявили о приостановке приёма заявлений на визы в центрах BLS International из-за окончания срока действия договора на оказание услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».