Сын Байдена в шутку номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира
Сын экс-президента США Хантер Байден объявил, что номинирует действующего главу Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
По его словам, это связано с тем, что «ни один президент в истории не заканчивал одну войну так много раз».
«Наш дорогой лидер завершил войну с Ираном по меньшей мере 38 раз. Ни один президент прежде не делал такого. И он даже не закончил её завершать», - пошутил Байден-младший в соцсети X.
Он добавил, что «это рекорд, достойный признания со стороны Нобелевского комитета».
Ранее телеканал CNN подсчитал, что Трамп почти сорок раз в социальных сетях, в публичных выступлениях и в телефонных беседах со СМИ заявлял о скорой сделке с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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